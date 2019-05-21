Diyarbakır'daki kadın cinayetine kınama

Diyarbakır'da doktor eşi tarafından vahşice katledilen avukat için meslektaşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından olay yerinde basın açıklaması düzenlendi.

Doktor eşi tarafından 14 kurşunla vahşice katledilen avukat Müzeyyen Boylu için olayın yaşandığı yerde ortak basın açıklaması düzenlendi. Yapılan basın açıklamasına Müzeyyen Boylu'nun meslektaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Rosa Kadın Merkezi kurucusu Adalet Kaya, 19 Mayıs günü gün ortasında sokakta Müzeyyen Boylu'nun eşi tarafından katledildiğini söyledi. Kaya, “Yine aynı gün Türkiye'nin farklı yerlerinde iki kadının daha yaşam hakkına son verilmiştir. Hepimiz üzgünüz ama yas tutmuyoruz, öfkeliyiz. Müzeyyen Boylu, avukat olmasının yanı sıra bir kadın hakları savunucusuydu. Bir erkekten boşanmaya çalışırken öldürülen yüzlerce kadından biri oldu. Koruma kararı olmasına rağmen korunmayan ve öldürülen yüzlerce kadından biri maalesef. Diyarbakır'da gün ortasında, en işlek caddelerden birinde bir kadın öldürülüyor. Bizden beklenen tepkisiz kalmamız, hemen ardından gündelik yaşamlarımıza devam etmemizdir. Bu bir toplumsal trajedidir, çürümedir. Biz kadınlar kabul ettirilmeye çalışılan "kadının şiddet görmesi, öldürülmesi normaldir" anlayışını reddediyoruz. Son dönemde kadın katliamları istatistiksel bir veriye dönüşmüş, toplumsal açısından normalleştirilip kanıksatılmıştır. Kadınlar en yakınları tarafında öldürülmekte ve bu da toplumsal açıdan erkek ve devlet sisteminin yaygınlaştırdığı anlayışla hak görülmektedir. Biz kadın hakları savunucuları, kadın örgütleri ve kadın meclisleri olarak, kadın özgürlük hareketinin mirasçıları olarak, yüzyıllardır süren kadın kıyımı ile mücadele etmiş ve hatta bu uğurda yaşamını feda etmiş tüm kadınların kazanımlarını sahiplenerek Müzeyyen Boylu'nun katledilmesinin üzüntüsü ile davanın takipçisi olacağımızı ve vahşice bu cinayeti işleyen erkeğin en ağır ceza ile cezalandırılması için mücadele edeceğimizi belirtiyoruz” dedi.

Grup, daha sonra oturma eylemi yaparak alkışlar eşliğinde sloganlar attı.