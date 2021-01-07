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Diyarbakır'daki kuyumcu cinayetinin failleri adliyeye çıkarıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 22 Aralık 2020 tarihinde kuyumcu soygunu esnasında 1 kişinin öldüğü olayın failleri B.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 22 Aralık 2020 tarihinde kuyumcu soygunu esnasında 1 kişinin öldüğü olayın failleri B.G. ve M.E. adliyeye çıkartıldı.


Olay, Bağlar ilçesinde 22 Aralık 2020 tarihinde meydana gelmişti. Kuyumcu Sinan Yoldaş dükkanı açtığı esnada kar maskeli silahlı olan iki kişi tarafından soyulmaya çalışıldı. Kuyumcuya giren şahıslar iş yeri sahibini öldürürken şahsın annesi, soyguncuları ellerindeki silahı alıp yumruklayarak püskürtmüştü. Olayın faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar kapsamında yakalanan olayın şüphelileri B.G.ve M.E. isimli şahıslar, adliyeye çıkartıldı.

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