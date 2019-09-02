İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'daki park kavgasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Diyarbakır’da, park yüzünden çıkan kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da, park yüzünden çıkan kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tıraş olmak için aracını bir lokantanın önüne park eden Mehmet Ali Sevik, lokanta çalışanlarının uyarısı ile karşılaştı. Lokanta çalışanlarının aracını park ettiği yerden kaldırmasını istediği Mehmet Ali Sevik, tıraş olup hemen çıkacağını söyledi. Taraflar arasında başlayan tartışmanın ardından lokanta çalışanı M.Ç. ile ağabeyi C.Ç. bıçakla Mehmet Ali Sevik'e saldırdı. Mehmet Ali Sevik, olayda boğazına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ali Sevik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olaya karışan M.Ç.'nin daha sonra polise teslim olduğu C.Ç.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.