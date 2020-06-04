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Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde dün gece saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün gece saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti. Olayda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.


Olay, dün gece Çınar'a bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında arazi meselesinden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hülya Karataş, Mehmet Karataş ve Nuri Karataş hayatını kaybederken 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınırken, ağır yaralanan Feyyat Karataş da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


10 yaralının hastanedeki tedavileri sürerken, kavganın çıktığı mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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