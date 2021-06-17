İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'daki terör operasyonunda 1 tutuklama

Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 Haziran'da Diyarbakır'ın Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçelerinde toplam 12 ayrı adreste yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları ve terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen şahıslardan 8'i operasyonda gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7'si kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.