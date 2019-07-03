Diyarbakır'daki yaz okullarına yoğun ilgi

Birçok branşta eğitimin verildiği kurslarda, geleceğin basketbolcuları yetiştiriliyor. Çocuklara basketbol sevgisini aşılamak amacıyla oluşturulan basketbol kurslarına ilginin fazla olması yetkilileri sevindiriyor.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği kurslar, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor salonlarında gerçekleştiriliyor. İl genelinde 22 antrenörün eğitim verdiği ve yaklaşık bin öğrencinin katıldığı basketbol kurslarında hedef bin 500 çocuğa ulaşmak. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği ve gruplar halinde yapılan kursların ardından, hedef öğrencileri kulüplere kanalize etmek ve lisanslı sporcu yapmak olarak belirlendi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, geleceğin basketbolcularını yetiştirmek için 22 antrenör ile çalıştıklarını söyledi. Demir, “Basketbol kurslarına öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Takım sporları arasında en faal olan branşlardan bir tanesi. Yaz Spor Okulları bünyesinde yaklaşık 1000 öğrencimiz bulunmakta ve bunların çoğunluğu küçüklerden oluşuyor. Yaz boyunca bu sayı bin 500'ü bulacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tüm salonlarımız da basketbol çalışmalarımız devam ediyor. Basketbola ilgiden çok memnunuz. Diyarbakır'a geleceğin basketbolcularını yetiştiriyoruz. Öğrenci velileri de kurslarımıza oldukça ilgili ve antrenman sonuna kadar çocuklarını izliyorlar. Basketbol kurslarımız ücretsiz olmakla beraber kurslarımıza katılmak isteyen tüm öğrencileri bekliyoruz" dedi.