Diyarbakır'dan Adıyaman'a içme suyu desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketinin yaşandığı illerden Adıyaman'a içme suyu gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, kentte üretim yapan bir firmadan satın aldığı 5 litrelik 25 bin şişe içme suyunu tır ile Adıyaman'a gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi, depremde etkilenen Diyarbakır ve diğer kentlerde destek çalışmalarına devam ediyor.