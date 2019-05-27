Diyarbakır'dan Avrupa ve Afrika'ya tavuk ihracatı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir girişimci, devletten aldığı destekle birlikte 9 milyon liraya mal olan tavuk kesimhanesi, ambalajlama ve pazarlama tesisi kurdu. Günde 10 bin tavuk kesimi yapıp Avrupa ve Güney Afrika'ya ihracat yapan tesis, 60 kişiye de iş imkanı sağladı.

Diyarbakırlı Kerim Acar, yaklaşık 3 ay önce toplam 9 milyon lira maliyetle tavuk kesim, ambalaj ve pazarlama tesisi kurdu. Devletten aldığı destekle birlikte tavuk imparatorluğu kuran Acar, günde 10 bin tavuk keserek bunları Avrupa ve Güney Afrika ülkelerine pazarlamaya başladı. Tesisin de neredeyse tamamının kadınlardan oluştuğu 60 kişiye iş imkanı sağlayan Acar'ın hedefi, tesislerini büyütüp istihdam sayısını arttırmak.

“Hedefimiz ihracat ve istihdamı arttırmak”

Tesis müdürü Cem Dolmali, merkezlerinde üretime yeni başladıklarını ve ürünleri Avrupa ile Afrika'nın belirli bölgelerine gönderdiklerini söyledi. Dolmali, “Patronumuz Kerim Acar, bu bölgeye yapmış olduğu güzel bir yatırımla, yaklaşık 9 milyon liraya mal olmuş bir yatırım, burayı işler bir hale getirdi. Biz de burayı insanlara nasıl faydalı oluruz, buraya nasıl istihdam oluştururuz diye faaliyete geçirmek için 3 aydır çalışmaktayız bir ekip olarak. Burada istihdam olarak ortalama ilk planda 50 kişiye iş sağlamaktayız. Şuanda şirketimizde 50 kişi çalışmakta. Bunun haricinde teknik ekiplerimiz, dışarıdan getirdiğimiz teknik ekipler, 10 kişilikte öyle bir ekibimiz var. Onlarda dışarıdan destek vermekte bize, şu anda 60 kişilik bir ekiple çalışmaktayız. Bu sene için ön gördüğümüz ihracat rakamı iki buçuk, üç milyon dolar arası. Önümüzdeki seneye yapacağımız yeni yatırımlarla inşallah bu rakamı 7 milyon dolarlara, istihdamı da 70, 75 kişilere yükseltmek istiyoruz. Irak'ın, Suriye'nin, Arap ülkelerinin yakın olması insanların dikkatini buraya çekiyor” dedi.

“Kadın istihdamına bu ülkenin bölgenin daha çok ihtiyacı var”

Firma yetkilisi Abdurrahim Acar, işletmelerinde kas gücünün olmadığı bölümlerin olduğunu kaydetti. Acar, “Bunlarda bizim kadınlarımızın çalışması daha uygun olacağını düşünüyoruz. Çünkü kadın istihdamına bu ülkenin, bölgenin daha çok ihtiyacı var. Bende veteriner hekimim anladığım bir konu. Hijyen olarak, kural olarak ne olup olmadığını biliyoruz. O konuda da veteriner hekim olmamız bir avantaj. Şuan ki hedefimiz, günde 10 bine yakın tavuk kesiyoruz, 20 bine çıkartmak. İç piyasaya da biraz daha hakim olmak. Belirli süre sonra amacımız, ihracat dışında iç piyasaya da yönelmek” diye konuştu.

“Buradaki amacımız aylık yaklaşık bir 300 ton tavuğu ihraç etmek”

Firmanın çalıştığı şirketin dış pazarlama sorumlusu Burak Gültekin ise Diyarbakır'dan çıkan ürünleri Batı Afrika ülkelerine ulaştırdıklarını söyledi. Kendilerinin rakipleri olarak Fransa, Hollanda ve Danimarka markaları, Brezilyalı tavuk üreticileri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerel üreticiler ve oyuncuların rakipleri olduğunu kaydeden Gültekin, sözlerine şöyle sürdürdü:

“Sağ olsun devletimiz son dönemde ihracatta muazzam bir katkı sağladı. Çok fazla imkanlar var. Yurt dışı fuarları, teşvikler, lojistik takviyeleri. Biz de bunları fuarlarda kullanıp ihracatımızda kullanıp bölgemizden katma değer oluşturup ülkemize dolar getirmek için çalışıyoruz. Acarlar tavuk firmasıyla da geçmişten gelen ortak bir hukukumuz var. Şimdi burada kendileri bölge halkına katma değer sağlamak için güzel bir kesimhane kurmuşlar, istihdam oluşturmuşlar. İlk etapta bizim buradaki amacımız aylık yaklaşık bir 300 ton tavuğu ihraç etmek. Sonrasında yapılacak ilave yatırımlar ve işçi alımlarıyla muhtemelen buradan yaklaşık bir 540 ton, 550 ton aylıkla çıkmış olacağız. Bu da takribi olarak baktığınız zaman aylıkta yaklaşık 500, 600 bin dolar baremine ulaşma hedefini sağlıyor. Yıllık da 6, 7 milyon doları gösteriyor. Ama ilk etapta sanırım 2019 yılı toplamında 2 milyon dolar bareminde kalacak. Ama amacımız artırmak. Diyarbakır'da muazzam bir genç nüfus gücü var. Diyarbakır hinterlandı da geniş. Yani etraftan da işçi alabilecek seviyede. Acarlar gibi sanayicilerin katkıları muazzam bir ivme oluşturacaktır. Çünkü ülkemizde bulunan özellikle güneydoğuda bulunan sıkıntıları aşmanın tek sebebi ekonomik müreffeh bir toplum oluşturmak. Burada biz iktisadi kalkınmayı ancak yerli yatırımcının Anadolu'ya yatırım yapmasıyla sağlayabiliriz.”