Diyarbakır'dan CHP'lilere ve Kadir İnanır'a tepki

Diyarbekir Tanıtıma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdulkadir Arslanoğlu ile kanaat önderi Hayrettin Yıldırım, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı ‘Devran' adlı öykünün tiyatro gösterisine katılan CHP'lilere ve sanatçı Kadir İnanır'a tepki gösterdi.

HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' isimli öykü kitabının tiyatro gösterimine katılan CHP'liler ile sanatçı Kadir İnanır'a tepkiler gelmeye devam ediyor. Selahattin Demirtaş'ın şiirler yazıp bağlama çalarak yalancı gülücükler saçtığını belirten Diyarbekir Tanıtıma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdulkadir Arslanoğlu, Demirtaş'ın kendisine masum olduğu yönünde bir görüntü vermeye çalıştığını söyledi. Demirtaş'ın Kobani olaylarında, 6-7 Ekim olaylarında 50'ye yakın vatandaşın ölümü ile sonuçlanan o sürecin azmettiricisi olduğunu ifade eden Arslanoğlu, "Demirtaş eli kanlı bir terörist sevicisidir ve aynı zamanda ‘Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' diyecek karakterde bir insandır. Bir defa Selahattin Demirtaş'ın bu yönünü iyi bilmemiz lazım. Selahattin Demirtaş'ın yazdığı metnin tiyatro sahnesinde oyun olarak sahnelenmesi esnasında o oyunu izlemeye giden kadroya çok iyi bakmak lazım. O kadronun bize verdiği bir mesaj, o kadronun ihtiva ettiği bir anlam var. O şudur, biz bu esnada CHP'nin mazlumdan yana haklı olandan yana bir tutum sergilemeyip tam tersi eli kanlı bir örgütün yanında saf tuttuğu gerçeği ile karşılaştık. Bu açıdan da CHP'yi telin ettiğimizi ve CHP'nin verdiği bu görüntünün yanlış olduğunu ifade etmek durumundayız" dedi.

"Tiyatro sahnesi şehitlere ihanettir"

Tiyatro sahnesinin şehitlere ihanet olduğunu aktaran Araslanoğlu, “Tiyatro sahnesinde 6-7 Ekim olaylarında başta Yasin Börü olmak üzere 50'ye yakın vatandaşımızın resimlerinin oraya asılmaması da hem Selahattin Demirtaş'ın hem de ona destek veren CHP'nin gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Bu aynı zamanda şuana kadar şehitlerimize bu cennet vatanımız için, namusumuz için ve imanımız için hayatını feda eden şehitlerimize de şehitlerimizin dökülen kanlarına da bir hakarettir ve ihanettir" diye konuştu.

“6-7 Ekim olaylarında Demirtaş'ın gerçek tiyatrosunu gördük"

Tiyatro sahnesinin tamamen bir infial olduğunu vurgulayan kanaat önderi Hayrettin Yıldırım da olayın, kanayan yaraları daha da kanattığını ve tuz bastığını söyledi. Demirtaş'ın tiyatro sahnelerini çok gördüklerini belirten Yıldırım, “Biz Selahattin Demirtaş'ın tiyatro sahnelerini çok gördük. 6-7 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş'ın gerçek tiyatrosunu gördük. 53 vatan evladının burada nasıl onun yönlendirmesi ile can verdiğine şahit olduk. Vahşice ve canice katledilen Yasin Börü'leri gördük. Hiç kimse demogoji yapmasın, herkes her şeyi biliyor. Bugün Selahattin Demirtaş'ın sözde bir tiyatrosuna destek veren sözde sanatçı Kadir İnanır'ın rahmetli Ahmet Kaya'nın, ‘Ben Kürtçe klip yapacağım' açıklamasındaki sonraki tenkitlerini, alkışlarını, yuhalamalarını da gördük ve bugün Selahattin Demirtaş'ın yanında ne tiyatro çevirdiklerini de gördük. Kimseyi kandırmasınlar kusura da bakmasınlar. Bu halk ve bu insanlar artık bunları yemiyor. 40 şehidimizin katili olan Apo'nun heykelini dikeceğim diyen bir adam da katildir. Selahattin Demirtaş bir katildir" şeklinde konuştu.