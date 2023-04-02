Diyarbakır'dan çıkan ‘karamelli baklava' ve ‘karamelli kadayıf' masalarda yerini aldı

Diyarbakır'da 38 yılı aşkın tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, ülkeye “karamelli baklava” ve karamelli kadayıf” tatlılarını sundu.

Diyarbakır'da 38 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, ülkenin ağzını farklı damak lezzetleri üreterek tatlandırmaya devam ediyor. Fabrika gibi yeni ürünler çıkartan pastane, en son Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) çalışmasıyla ülkeye “karamelli baklava” ve karamelli kadayıf” lezzetlerini sundu.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, üretici firma olarak ülkeye fayda sağlamak adına araştırma geliştirme ile yeni ürünler çıkartmakta olduklarını söyledi. Soğuk baklava tarzında yeni bir ürün ülkeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Elaldı, “Bu karamelli baklava ve kadayıfımızı Hacıbaba Pastaneleri olarak yeni lezzetler katmamızın AR-GE'lerini başarılı bir şekilde yapmaktayız. Bunların sonucunda soğuk baklavadan sonra karamelli baklavayı çıkarttık. Ülkeye karamelli kadayıfı hediye etmek istiyoruz. Bu ürünümüzü bir aya yakındır piyasaya sürmemize rağmen soğuk baklavadan sonra insanların beğenisi, alkışlaması heyecanlandırıp mutlu ediyor” dedi.

“Bu tat herkesin damağında kalacak”

Karamelli baklava ve karamelli kadayıfı ikisini bir arada yapmakta olduklarını ifade eden Elaldı, “Çok değişik bir tat. Herkes afiyet bir şekilde yemesini istiyoruz. Ülkeye hayırlı olsun diyoruz. Şimdiden bu tat herkesin damağında kalacak. Gelişmekte olan bir dünya ile beraber bizde gelişmiş bir ülke olarak içindeki iş insanlarımız, üreticilerimiz kendini yetiştirmek zorunda. Hacıbaba Pastaneleri olarak kendimizi ürün fabrikası olarak görüyoruz. Ülkeye, insanlara lezzetler kazandırmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.