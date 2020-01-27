Diyarbakır'dan Elazığ'a yardım seferberliği

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından seferberlik başlattı. İki kurum koordineli bir şekilde depremin hemen ardından Elazığ'a gıda ve kışlık çadır ulaştırdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok kentte hissedildi. 39 kişinin öldüğü bin 500'den fazla kişinin yaralandığı depremin en çok hissedildiği Diyarbakır'da kurumlar ve vatandaşlar, Elazığ'a yardım ulaştırmak için ilk andan itibaren seferberlik başlattı. Bu kapsamda Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatları ile ilk etapta kente gıda ve kışlık çadır ulaştırıldı. Depremin hemen ardından Elazığ'a hareket eden Vali Güzeloğlu, burada vatandaşlarla bir araya gelip destek oldu.

Kriz merkezi oluşturuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kriz merkezi oluşturuldu. Oluşturulan kriz merkezinde GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcısı kurumları ile görüşülerek Diyarbakır'da iletişimin aksamaması sağlandı. GSM operatörleri koordine edilerek Diyarbakır'dan deprem bölgesine toplamda 28 mobil baz istasyonun sevk edildi. Sosyal medya platformları üzerinden vatandaşların yapılan yardımlar ve hizmetler ile ilgili bilgilendirilmesi sağlanarak yanlış ve provakatif paylaşımlara karşı bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı öncelikle depremin olduğu ilk saatlerde dışarıda kalan vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramı gerçekleştirdi. Ardından günlük 3 öğün sıcak yemek çıkarılarak depremzedelere dağıtılmıştır. Gezici aşevi tırında pişirilen toplamda 5 bin kişilik çorba, 4 bin 800 kişilik ana yemek, 4 bin 800 kişilik bulgur ve 2 bin 200 kişilik tatlı vatandaşlara ikram edildi.

Gezin yaz kampı aktif hale getirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Vali Güzeloğlu'nun talimatlarıyla Gezin yaz kampı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yardım koordinasyon merkezine dönüştürüldü. Merkezde sağlık ve UMKE personelleri, güvenlik güçleri, arama kurtarma ekipleri, teknik ekip ve halkımızı misafir edildi. Tesisimizde yemekhane aktif edildi. Plaj köyde yaşayan vatandaşlara ve güvenlik güçlerine kahvaltı ikram edildi. 100 kişiyi bir arada konaklama, 300 adet ısıtıcı, 600 battaniye dağıtımı ve çay ikramı yapıldı.

Diyarbakır AFAD yardıma koştu

Diyarbakır AFAD tarafından 14 araç, 48 personel, 2 arama köpeği ile deprem bölgesine sevk edildi. Gezin'de 24 Ocak'ta enkazda çalışıldı. Diyarbakır ekibi, Elazığ merkezde 2 enkazda çalışırken, bir enkazda da çalışmalara devam ettiği kaydedildi. Diyarbakır AFAD tarafından yine afetzedelere yönelik giyim, ısıtıcı, battaniye gibi yardımlar afet bölgesine yönlendirilmek üzere kurum tarafından kabul ediliyor.

Diyarbakır'daki oteller depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sağladı

Karacadağ Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile irtibatlı bir şekilde çalışma başlattı. Ajansı koordinasyonunda Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası'ndan temin edilen 500 battaniye Kızılay aracılığıyla Sivrice Kaymakamlığına teslim edildi. Diyarbakır Otelciler Derneği'nin de girişimi ile kentteki tüm otellerin depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti vermesi sağlandı. Güneydoğu Tekstilci ve İş İnsanları Derneği üyeleri, ürettikleri tüm ürünleri Kızılay'a bıraktı.

Çocuklara psikolojik destek sağlanıyor

Çevre ve Şehircilik Diyarbakır İl Müdürlüğü, 3 gündür 100'ü teknik personel toplam da 130 personel ile Diyarbakır merkez dahil tüm ilçe merkezleri ve köylerimizde ön hasar tespit çalışmaları yürüttü.

Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından çevre illerden bakım ekipleri ve karasal mobil araçlar bölgeye sevk edildi.

Milli Eğitim Temel Eğitim Müdürlüğü ile hazırlanan oyun sandıkları ve takvim Elazığ'daki çocuklar için yola çıktı. Dört merkez ilçedeki RAM müdürleri, psikolog ve rehberlik servisleri çocuklara travma ve psikolojik destek vermeye başladı.

Diyarbakır Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, deprem sonrası 6 meslek elemanından oluşan psikososyal destek ekibi ve 2 şoför ile Elazığ'a deprem bölgesine hareket etti.