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Diyarbakır'dan Malazgirt'in 948. yılı kutlamalarına 5 bin kişi katıldı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu himayesinde Diyarbakır ve ilçelerinden Malazgirt Zaferi’nin 948.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu himayesinde Diyarbakır ve ilçelerinden Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlamalarına 5 bin kişi katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlamalarına katılmak üzere sabahın erken saatlerinden Diyarbakır kent merkezi ve ilçelerde toplanan vatandaşlar Malazgirt'e hareket etti. Diyarbakır merkez, Kayapınar, Yenişehir, Bağlar, Sur, Hani, Hazro, Lice, Kulp, Eğil, Kocaköy, Çınar, Çermik, Çüngüş, Ergani, Silvan, Bismil, ve Dicle olmak üzere 17 ilçeden 5 bin kişi yüzlerce araç ile kutlamaların katılacağı Malazgirt'e harekat etti.

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