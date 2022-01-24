İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'dan Şanlıurfa ve Elazığ güzergahı yolları yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Karayolları Genel Müdürlüğü yoğun kar ve tipi nedeniyle Diyarbakır’dan Şanlıurfa ve Elazığ güzergahı yollarının kapalı olduğunu bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü yoğun kar ve tipi nedeniyle Diyarbakır'dan Şanlıurfa ve Elazığ güzergahı yollarının kapalı olduğunu bildirdi.


Türkiye'nin birçok bölgesinde yoğun kar ve tipi sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Genel Müdürlükten yapılan paylaşımda, “Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Elazığ, Diyarbakır-Bingöl karayolu kardan dolayı ulaşıma kapandı” denildi.

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