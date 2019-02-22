Diyarbakır'dan Sisi'ye tepki

Diyarbakır'da, Mısır'da darbe karşıtı 9 gencin idam edilmesi protesto edildi.

Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi tarafından Mısır'da darbe karşıtı 9 gencin idam edilmesiyle ilgili açıklaması düzenlendi. Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami'de kılınan cuma namazının ardından idam edilen 9 genç için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından basın açıklaması yapan Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Beber, şubat ayında yine şehadet haberi aldıklarını söyledi. Mısır firavunlarının ardından bir darbeyle iktidarı işgal eden Sisi'nin tıpkı selefleri gibi acımasızca İslam'ın bugünü ve yarınını hedef alarak Müslümanları katlettiklerini söyleyen Beber, “Siyonizmin ve emperyalist ABD'nin üst akıl olarak yönlendirdiği İslam coğrafyasındaki kukla rejimlerin her gün yeni bir cinayet, yeni bir katliamla küresel küfrün siyasi ve ekonomik işgaline karşı direnen İslam gençliğini hedef alması tepkisiz kalınacak bir hadise değildir. Bu vahşete en yüksek perdeden tepki göstermek tüm Müslümanların itikadı mesuliyeti, asli vazifesidir. Başta ABD olmak üzere diğer Batılı ülkelerin ve İslam coğrafyasındaki işbirlikçilerin desteğiyle Mısır'da yeni bir diktatör rejim kuran Sisi'nin, yüzlerce ihvan üyesini şehit ettiği, binlercesini zindanlara hapsettiği yetmezmiş gibi halen cinayetlerine devam etmesine sessiz ve tepkisiz kalmak, ruhen ve bedenen Müslüman kardeşlerimizin yanında olmamak, zulme rıza göstermek ve zilletin karanlığına mahkum olmaktır. Rabbimizden, zayıflığımızı gidermesini, bizlere güç ve kuvvet bahşetmesini niyaz ediyoruz. Yemen'de, Suriye'de, Libya'da, Afganistan'da, Mısır'da, Müslümanların baskı ve zulüm altında inlediği her yerde akan kanın durmasını, zulmün ve işgallerin sonlanmasını, tüm Müslümanların ittifakına, ittihadına vesile olacak sebepler yaratmasını diliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından grup sessizce dağıldı.