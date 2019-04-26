Diyarbakır'dan Tayvan'a uzanan transfer hikayesi

Diyarbakırlı futbolcu Kerem Kerimoğlu, Türkiye'den 8 bin kilometre uzaklıkta bulunan Asya ülkesi Tayvan'ın en üst ligine transfer olarak Türkiye adına bir ilke imza attı. Diyarbakırspor alt yapısında yetişen Kerimoğlu, burada hem ülkesini hem Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Diyarbakırspor altyapısından yetişen futbolcu Kerem Kerimoğlu, Tayvan'a transfer oldu. Son olarak Mersin İdmanyurdu U21 takımında forma giyen 24 yaşında sağ kanat oyuncusu Kerem Kerimoğlu, Tayvan Premier Lig ekibi Taipei Red Lions ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu transferini kendisine ait sosyal medya hesabından duyurdu. Kerem Kerimoğlu, Türkiye'den 8 bin kilometre uzaklıkta bulunan Asya ülkesi Tayvan'ın en üst ligine transfer olarak aynı zamanda Türkiye adına bir ilke de imza atmış oldu. Kerimoğlu, burada hem ülkesini hem Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.