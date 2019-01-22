Diyarbakır'dan Yemen'e 261 bin 665 TL yardım

Diyarbakır İHH İnsani Yardım Derneği, kentte 261 bin 665 TL yardım toplanarak Yemen'e gönderildi.

Diyarbakır İHH İnsani Yardım Derneği, kent merkezi ve ilçelerinde üniversite, lise gibi birçok yerde yapılan kermeslerden ve bireysel bağışlardan toplam 261 bin 665 TL toplayarak Yemen'e yolladı. Dernek Başkanı Veysi Çiçekli, kurulduğu günden bu yana nerede olursa olsun yardıma muhtaç durumda olan mazlum, mağdur ve yetimin yanlarında olduklarını belirtti. 8 yıldır devam etmekte olan Suriye'deki savaşta mazlumlara her zaman destek olduklarını anlatan Çiçekli, “Şimdiye dek 40 tır yardım malzemelerini kamplarda zor şartlarda yaşamına devam eden kardeşlerimize ulaştırdık. Şu anda insani krizin en had sahada olan Yemen'e yönelik insani yardım çalışmalarımızı son surat devam ediyoruz. Bu çerçevede Diyarbakır il ve ilçelerinde, üniversitede, liselerde kermes ‘Hayır Çarşısı' bireysel bağışlarla toplanan miktar 261 bin 665 TL'dir. Bu çalışmalarda duyarlı STK'lardan Diyarbakır İHH, İhvander, Bilgi-Der Vakfı, TÜGVA, üniversitedeki kulüplerden Genç İHH, Yeniler, Düşünce Hizmet, Medeniyet, Diyarbakır Uluslararası Öğrenciler (UDEF) hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hayırlı çalışmalarının devamını diliyoruz” dedi.