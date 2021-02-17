Diyarbakır'ı kısa süreli dolu vurdu

Diyarbakır'da etkili olan dolu kısa sürede şehri beyaza bürüdü. Bir anda etkisini gösteren dolu cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Kısa süreli yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Doluya yakalanan vatandaşlar binaların altına sığınarak yağışın bitmesini bekledi. Kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüyen dolu yağışının ardından hayat normale döndü.

Meteoroloji çığ uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından vatandaşların çığ tehlikesine karşı duyarlı olması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından paylaşılan açıklamada, “Son günlerde ülkemizi etkileyen kar yağışlı sistem nedeniyle Orta ve Doğu Karadeniz'in İç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda mevcut kar örtüsü üzerine gelen yeni ve kalın kar örtüsü nedeniyle dik yamaçlarda çığ riskinin arttığı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan açıklamada ise salı günü öğleden sonra bölge genelinde yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Salı günü öğleden sonra Şırnak, Uludere, Beytüşşebap ve Siirt'in doğusu Pervari, Şirvan, Baykan ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda Kulp, Lice bölgelerinde başlayacak kar yağışlarının kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışının genellikle 15-30 santimetre yüksek kesimlerde 25-75 santimetre yüksekliğinde yeni kar örtüsü oluşturması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları, dik yamaçlarda çığ oluşması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.