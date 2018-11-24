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Diyarbakır'ı sis kapladı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeni ile trafik akışı olumsuz etkilenirken, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.


Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü sis nedeni ile araçlar farlarını yakarak ilerledi.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yoğun sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceği öğrenildi.

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