"Diyarbakır'ı Yaşa" filminin lansmanı gerçekleşti

Diyarbakır'ın 13 ilçesinde 400 kişilik ekiple 22 günde çekilen “Diyarbakır'ı Yaşa” filminin tanıtımı gerçekleştirildi.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Keçi Burcu'nda düzenlenen “Diyarbakır'ı Yaşa” filminin lansmanına Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, merkez kaymakamları, kamu kurum müdürleri ve filmin yapımında görev alan vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, filmin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, başarılı ve güzel bir filmin ortaya çıkarıldığını ifade etti. Kentte geçen sene 1 milyon turistin ağırlandığını, bu sene ise hedeflerinin 1 buçuk milyon olduğunu dile getiren Su, şunları kaydetti:

“Diyarbakır'ımız son dönemlerde çok yoğun ve hızlı şekilde kalkınma içerisinde. Huzur ortamıyla beraber Diyarbakır'ımızda her alanda çok önemli gelişmeleri hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de turizm sektörü. Turizm sektöründe de ilimiz hızla gelişiyor. Geçen yıl 1 milyon turisti ilimizde ağırladık. İnşallah bu yılki hedefimiz 1 buçuk milyonu aşmaktır. İnanıyorum ki bu tür lansmanlarla bunu başaracağız. Sizin birçok değeriniz olabilir, çok güzelliklere sahip olabilirsiniz, ama bunların tanıtılması ve paylaşılması da çok önemlidir. Böylelikle bu güzel ‘Diyarbakır'ı Yaşa' filmini ortaya çıkarmış olduk. Bu güzel eserin ortaya çıkmasında canla başla çalışan herkese en kalbi şükranlarımı ve sevgilerimi ifade ediyorum.”

Filmin yapımcı ve yönetmeni Feride Vural, 13 ilçede çekimi yapılan filmde 400 kişilik ekibin yer aldığını belirterek, filmin 22 günde çekiminin tamamlandığını söyledi. Vural, filmin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Filmimizin yapımı iki arkadaşın Diyarbakır'a gelmesiyle başladı. Filmimizin lansmanında burada bir araya gelmek bizim için gurur vericidir. Kadim şehir Diyarbakır'ımız için çıktığımız bu yolculukta 400 kişilik profesyonel büyük bir ekiple gerçekleştirdik. 13 ilçemizde 22 günde çekimlerimizi tamamladık. Öncesinde de 1 aylık bir hazırlık sürecimiz de oldu. Sıradan bir tanıtım filmi yapmak istemedik. Diyarbakır'ı sinematik ve estetik dilde anlatan bir bestesi olmalıydı. Bu şekilde de oldu. Yapımda emeği geçen arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Program sonunda Vali Su, filmin yapımcılarına plaket takdim etti.