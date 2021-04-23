Diyarbakır'ın 50 yıldır kapalı olan tarihi "Fetih Kapısı" açıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki İçkale bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Münir Karaloğlu, Amida Höyük kazı çalışmalarında ortaya çıkan 2 bin yıllık Roma yolu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Karaloğlu, incelemeleri sırasında kentin Fetih Kapısı olarak bilinen ve 1970 yılından bugüne kadar kapalı olan kapıyı da vatandaşların hizmetine açtı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından kadim şehrin en önemli yapılarından olan tarihi surların dört bir yanında başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Vali Karaloğlu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır surları içerisindeki Amida Höyük kazı çalışmaları kapsamında ortaya çıkan 2 bin yıllık Roma yolunda incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, İçkale'yi Fiskaya Mahallesi'ne bağlayan kentin Fetih Kapısı olarak bilinen ve 1970 yılından bugüne kapalı olan kapıyı vatandaşların hizmetine açtı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların bayramını kutladı. Vali Karaloğlu, Diyarbakır'ın değerlerini ortaya çıkarmanın ve gelecek nesillere taşımanın herkesin boynun borcu olduğunu söyledi.

''Burçlardan tonlarca toprak ve çöp çıkardık''

Sur ilçesinin 12 bin 500 yıldır kesintisiz insan yaşamının devam ettiği önemli bir yer olduğunu belirten Vali Karaloğlu, ''Surların dirilişi kapsamında son 7-8 aydır önemli çalışmalar yapıyoruz. Temizliğini yaptığımız burçlardan tonlarca toprak ve çöp çıkardık. Birinci ve ikinci etap restorasyon çalışmaları da devam ediyor ve üçüncü etap ihale aşamasına geçtik. Dağkapı Meydanı'ndaki 1, 2, 5, 7 ve 8 numaralı burçları içine alacak üçüncü etap restorasyon ihalemiz konusunda da Elektronik Kamu Alımları Platformuna girdik ve ihale günümüz belli. İnşallah üçüncü ihalemizi de yakında yapıp Dağkapı bölgesindeki burçlarda da restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Keçi Burcu'nun etrafında peyzaj ihalesi yaparken gördük ki o bölgedeki surlarda da çok önemli deformasyon var, orada çalışmamız devam ediyor” dedi.

''Diyarbakır'ın tarihi varlıklarına sahip çıkmak boynumuzun borcudur''

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi iş birliğinde Amida Höyük'te önemli kazı çalışması yapıldığını aktaran Vali Kaaraloğlu, ''Kazdıkça Suriçi bize sürpriz vermeye devam ediyor. Amida Höyük ile kalenin surları arasında tarihi 2 bin yıllık Roma yolu ortaya çıkarıldı. Geçen hafta şehrin Fetih Kapısı olarak bilinen ve 1970'li yıllardan bugüne kapalı olan kapıyı açma kararı aldık. Çünkü bu bölge artık çok önemli bir bölge haline geliyor. Suriçi'nde yeni bir kültür rotası ortaya çıkıyor. Fetih Kapısı'ndan İçkale'ye girerek Roma yolundan Saraykapı'ya, Hazreti Süleyman Camii ve 27 sahabe türbemizi ziyaret ettikten sonra İçkale'den Suriçi'ne, Kurşunlu Camii meydanına geçebilecek. Böylelikle yeni bir kültür rotası da oluşacak. Diyarbakır'da tarihe, kültüre, tarihi eserlerimizin restorasyonuna verdiğimiz önem devam edecek. Hem bu şehirde yaşayan insanlar olarak hem de bu şehirde bulunan yöneticiler olarak Diyarbakır'ın tarihi varlıklarına sahip çıkmak ve gelecek nesillere taşımak boynumuzun borcudur'' diye konuştu.

Vali Karaloğlu ve berberindekiler bölgede inceleme bulunduktan sonra İçkale'den ayrıldı.