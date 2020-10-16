Diyarbakır'ın alyansı dünya pazarında parlıyor

Diyarbakır'da bir firma, Sur ilçesinde 32 yıl önce 20 metrekare alanda alyans tasarlayıp üretmeye başladı. Firma, 'Made İn Diyarbekir' patentiyle ürettiği alyansları Avrupa, Ortadoğu ve Asya pazarına göndererek Diyarbakır'ın adını dünyaya duyuruyor.

Diyarbakırlı bir altın firması, 32 yıl önce 20 metrekare alanda başladığı alyans tasarımı ve üretim serüveninde bine yakın pazar satış noktasına ulaştı. Sur olaylarına rağmen üretim kapasitesini artırarak 50 insana istihdam sağlayan firma, yılda 600 kilogram üretim kapasitesine ulaştı. Firma, ürettiği alyansları ‘Made İn Diyarbekir' patentiyle, başta Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkeleri olmak üzere dünya pazarına sundu. Dünya piyasasına sunduğu alyanslarla parlayan firma, talepler doğrultunsa yıllık üretim kapasitesini 750 kilograma çıkarmayı hedefliyor.

"Alyansları bine yakın satış noktasına gönderiyoruz"

Firma Genel Müdürü İlhan Yılmaz, işletmelerinin 32 yıldır kuyumculuk sektöründe olduğunu söyledi. Perakende mağazaları ve üretim tesisleriyle faaliyet gösterdiklerini aktaran Yılmaz, "Uzman kadromuz, son teknoloji makine ve ekipmanlarımızla alyanslarımız üretiliyor. Ürettiğimiz özel tasarım alyanslarımızı bine yakın pazar satış noktalarına göndermekteyiz. 50'ye yakın personelimiz var. Sur'da 20 metrekare alanda başladığımız üretimimizi şuan da 600 metrekareye çıkarmış durumdayız. Yıllık üretimimiz 600 kilogram, talep doğrultusunda 750 kilograma çıkartma doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Alyansları 'Made İn Diyarbekir' patentiyle, başta Amerika olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç etmekteyiz. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Makedonya, Bulgaristan, Azerbaycan, İsveç, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkelerine, Asya ülkelerine de gönderiyoruz. Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkeleri pazarlarına girmeyi başarmış durumdayız" dedi.