Diyarbakır'ın asırlık helvacısı Avrupa'ya tat veriyor

Diyarbakır'da bulunan ve yaklaşık 100 yıldır helva üretimi yapılan dükkanda 3'üncü kuşak Kadir Vuranel, dedesinden öğrendiği helva yapımını aynı lezzetle sürdürüp Avrupa'ya da ihraç ediyor.

Sur ilçesinde 1923 yılından bu yana helva üretimi yapan dükkan, 3 kuşaktır mesleği devam ettiriyor. Dedelerinin Diyarbakır'dan göç eden Ermeni ustalarından öğrendiği helva yapımını, 56 yaşındaki Kadir Vuranel 7 metrekarelik dükkanında sürdürüyor.

“Dedem Ermeni bir aileden bu işi öğrendi”

Dedesi helvacı Hacı Hasan'ın 1923'te Sur ilçesindeki dükkanı açtığını söyleyen Vuranel, “Bu meslek dedemiz hacı Hasan'dan bize miras kaldı. İnşallah mirasını devam ettirmeye çalışıyoruz. Rahmetli dedem bu mesleği 1923 yılında Ermeni bir aileden öğrendi. Ermeniler Diyarbakır'dan ayrılırken dedeme ‘biz bu şehirden gidiyoruz, gel sana helvanın yapılışını öğretelim' demiştiler. Dedem böylelikle 1923 senesinde bu mesleği öğrendi. O tarihten bugüne kadar çok şükür meslek devam ediyor” dedi.

“Ateşte ısıtıp elle yoğuruyoruz”

Dükkanda ilk helva yapımından bu yana herhangi bir katkı maddesi olmadan mesleği günümüze kadar taşıdıklarını belirten Vuranel, “Helvalarımızı eski usul ile yapıyoruz. Ürünlerimiz herhangi bir fabrikadan geçmiyor. 6 çeşit helva üretiyoruz. Helvalarımızı ateşte ısıtıp elle yoğuruyoruz. Kadim kentimiz Diyarbakırlı müşterilerimiz de sağ olsun dededen oğula gelmekte. Nasıl ki dedemizden, dayımızdan bize kalmışsa müşterilerimizin de damak tadı babadan deden kalmadır. Bundan ötürü yaptığımız işle gurur duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Helvalarımızın içerisinde sadece tahin, şeker ve susam bulunmaktadır. Bu üç ham madde helvamızın tadını veriyor” diye konuşan Vuranel, “Sadece beyaz helvada çöven otunu ekstradan kullanıyoruz. O da dağda bayırda yetiştiğinden doğal olduğu için hiçbir sıkıntı olmaz. Çöven otunun kaynatılmış olarak suyunu alırız beyaz helvanın içerisine koyarız. O da doğal sudur. Bizim ürünlerimizin insan vücuduna hiçbir zararı olmaz. Helvalarımızın tadını veren diğer önemli husus ise el emeği göz nurudur” şeklinde konuştu.

“İl dışına ve yurt dışına da siparişlerimiz oluyor”

Müşterilerinin de kuşaktan kuşağa devam ettiğini ifade eden Vuranel, Avrupa ülkelerine de sipariş gönderdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Dükkanımız 3 kuşaklık bir dükkan. 3 kuşak da aynı yerde mesleğin öncülerinden olmuştur. Helvalarımız 98 senedir yerli ve yabancı turistlerimizin damak tadına uygun. Müşterilerimiz bu yüzden hiçbir şekilde değişmedi. Potansiyelimiz genelde aynı oluyor. Artıyor ama azalmıyor. Sadece ilimiz sınırlarıyla kalmıyoruz. Aynı zamanda il dışına ve yurtdışına da siparişlerimiz oluyor. Geçen ay içerisinde yaptığımız helvalardan Norveç, Hollanda, İsviçre ve Hollanda'ya sipariş oldu. Çok şükür hizmetimiz sadece buraya değil yurt dışına da oluyor”.

Son olarak her işin sevilerek yapılması gerektiğine vurgu yapan Vuranel, sevilerek yapılmayan işte muvaffak olurmayacağını söyledi.