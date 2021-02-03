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Diyarbakır'ın bir ilçesinde daha korona virüs vaka sayısı sıfıra indi

Korona virüsün pik yaptığı dönemlerde vaka sayısının yüzde 45’lerde olduğu Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde son bir hafta içinde vaka sayısı sıfıra indi.

Korona virüsün pik yaptığı dönemlerde vaka sayısının yüzde 45'lerde olduğu Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde son bir hafta içinde vaka sayısı sıfıra indi.


Mezralarla birlikte 198 köye sahip olan 120 bin nüfuslu Bismil ilçesinde korona virüs vaka sayısı sıfıra indi. Denetimler, jandarma ve zabıta ekipleri ile filyasyon görevlilerinin çalışmasının ardından korona virüs vaka sayısında sıfırı gördüklerini kaydeden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, “İnşallah bize rehavet oluşturmadan, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sıfır sayısında istikrar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Şu anda Bismil Devlet Hastanemizde yatan 1 pozitif hastamız var. Bismil Devlet Hastanesinde inşallah yeni vakalar görmeden bu pandemiyi atlatacağız. Haftalık bazından ortalama yüzde 97 bir başarı sağladık. Salgın sürecindeki kısıtlamalara uyan Bismilli kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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