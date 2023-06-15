İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi kavgası: 8 ölü

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi kavgasında 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi kavgasında 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Serçeler köyünde husumetle aileler arasında tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı. Bugün ekili tarlanın ateşe verilmesiyle aileler arasında silahlı kavga yaşandı. Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.


Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar ve ölenler olay yerinden alınarak kentteki hastanelere sevk edildi.


Köyde havada destekli geniş güvenlik önlemleri alındı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun ilçeye gideceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.