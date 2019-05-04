Diyarbakır'ın dört ayrı merkezinde iftar çadırı

Hem iftar yapma imkanı olmayan hem de iftar vaktinde yoldaki vatandaşların ihtiyacının karşılanacağı iftar merkezlerinde günlük 4 çeşit yemek menüsü ile iftar hizmeti verileceği bildirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 6 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan ayının önemli faaliyetlerinden biri olan iftar çadırlarına ilişkin yapılan açıklama da kent genelinde 4 ayrı merkezde iftar çadırı açılacağını duyurdu. Ramazan ayında toplumda dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirmek ve imkanı olmayan vatandaşlar için her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; Dağkapı Meydanı, Koşuyolu Parkı, Bağlar Medine Bulvarı'nda kuracağı iftar çadırlarında günlük 4 bin, ramazan ayı boyunca da toplamda 123 bin 500 kişiye yemek vermeyi hedefliyor.

7 bin 500 kişilik sahur hizmeti

İftar çadırlarının yanı sıra Sosyal Hizmetlere bağlı misafirhane de konaklayan hasta ve yakınlarına yönelikte Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar hizmeti verilecek. Günlük olarak iki yüz elli, ramazan ayı boyunca da 7 bin 500 kişi faydalanacak. Ayrıca Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur hizmetlerine bağışların doğrudan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na yapılacağı ve bu etkinliğe destek vermek isteyen vatandaşların bağışta bulunarak iftar yemeği verebileceğini açıklandı.