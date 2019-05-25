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Diyarbakır'ın fethinin 1380'inci yıldönümü kutlandı

Diyarbakır’ın İslam orduları tarafından fethedilişinin 1380’inci yıldönümü, Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) Sur ilçesinde düzenlediği etkinlikle kutlandı.

Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethedilişinin 1380'inci yıldönümü, Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) Sur ilçesinde düzenlediği etkinlikle kutlandı.


Diyarbakır'ı İslam ordularının, 27 Mayıs 639 yılında fethedilişinin 1380'inci yıldönümü, Anadolu Gençlik Derneği tarafından Sur ilçesinde bulunan tarihi Hz. Süleyman Camii önünde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okutuldu.


Milli Gençlik Vakfı Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, 27 Mayıs 639'da fethedilen Diyarbakır'ın terörle, karpuzuyla, yemeğiyle gündeme geldiğini belirterek, Diyarbakır'da, Mekke ve Medine'den sonra en fazla sahabe kabrinin olduğu şehir olduğunu söyledi. Turhan, “Diyarbakır tatlısıyla, karpuzuyla gündeme gelmesine karşı değiliz. Ama bu Şehr-i Diyarbakır, şu anda huzurlarında bulunduğumuz şehir, Mekke ve Medine'den sonra sahabe sayısı açısından en fazla sahabenin merhum olduğu bir beldenin içerisindeyiz. Ayrıca şu anda bulunduğumuz havzada tam 27 şehit sahabemiz var. Buralar kime nasip olur? Bu güzel beldedeki insanımıza buralar nasip olmuşken, bu güzel ülkemize nasip olmuşken biz bunun neden kıymetini bilmeyelim" diye konuştu.


Yapılan konuşmanın ardından katılımcılara iftar yemeği verilmesiyle etkinlik son buldu son buldu.

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