Diyarbakır'ın fethinin yıl dönümü 27 sahabenin bulunduğu camide kutlandı

İslam ordularının 27 Mayıs 639 yılında Diyarbakır'ı fethedişinin yıl dönümü, 27 sahabenin mezarının bulunduğu İç Kale'deki Hz. Süleyman Camii'nde düzenlenen törenle kutlandı.

İslam halifesi Hz. Ömer döneminde, İyaz Bin Ganem komutasındaki 8 bin kişilik İslam ordusunun Diyarbakır'ı 27 Mayıs 639'da fethetmesinin yıl dönümü, kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Diyarbakır'ın İslam ordularının tarafından fethedilmesinin 1381'inci yıl dönümü münasebetiyle İç Kalede aralarında Hz. Halid'in (r.a.) oğlu Hz. Süleyman ile 27 şehit sahabenin metfun bulunduğu Hz. Süleyman Cami'sinde düzenlenen törene Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır katıldı.

Kur'ın-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın okuduğu dualarından Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu bir konuşma yaptı. Diyarbakır'ın 1381 yıl önce İslam'la şereflenmesini sağlayan bütün şehit sahabe-i kiramı rahmet ve minnetle andıklarını belirten Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır, 639 yılında İslam orduları tarafından fethinden bu yana İslam'ın bayrak şehirlerinden birisi olmuştur. Bağrında yatan 2 peygamber kabri, yüzlerce sahabe-i kiramın manevi varlığı ve sayısız hak dostuyla bugün tüm dünyada Diyarbakır İslam'ın 5. Harem-i Şerifi olmuştur. Bizler 1381 yıl önce İslam'la şereflenen ve o günden bugüne kesintisiz ezanıyla iman ile dik duruşu ile gelen Diyarbakır'ı inşallah kıyamete kadar bu kararlılığımızla taşımaya kararlıyız. Diyarbakır her dönem ve her zaman bu değerleri taşıyan, zenginleştiren ve İslam'la şereflenen bir şehir olma onurunu yaşamaktadır. Şüphesiz fethin anlamı içerisinde gönüllerin fethedilmesi fethin müyesser olması ve fethin muazzez komutanı ve bütün kahramanlarının da her zaman hatırlanması gerekmektedir" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle katılımın büyük olduğu bir kutlama yapamadıklarını ifade eden Vali Güzeloğlu, "Bugün bizler içinde yaşadığımız süreç nedeniyle bir büyük anma ve katılma gerçekleştiremedik ama bütün Diyarbakırlıların gönlünde fethin bütün komutan ve kahramanlarını rahmetle anan onlara minnet sunan düşünceleri için huzurlarına geldik. İnanıyorum ki gelecek her zaman ve buna bağlı olarak gelişecek her ortam fethin anlamının kavranmasını Diyarbakır'ın birlik ve beraberlik içerisinde İslam'la şereflendiği tarihten bu yana geleceğe taşınması noktasında çok daha güçlü bir iradeyi sergileyecektir. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyoruz. Hainlere birlik ve beraberliğimiz bozmak isteyen, ezanımızı dindirmek, bayrağımızı indirmek birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin diyorum. Bu kararlılığı sergileyen tüm Diyarbakırlılar adına şehit sahabe makamında Hz. Süleyman makamında 1381 yıl önce ilahi kerametullah uğruna Diyarbakır'a gelen ve fethi gerçekleştiren İslam ordularının komutanlarına kahramanlarına da selam olsun diyorum. Ruhları şad Makamları cennet olsun” diyerek konuşmalarını sonlandırdı.