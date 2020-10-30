Diyarbakır'ın fuarcılıkta yeni yol haritası belirlendi

Ş arasında Diyarbakır'da fuarcılıkta yeni yol haritası belirlenerek, yeni nesil fuar ve butik kongreler yapmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Yapılan protokolün ardından Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nin adı 'Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi' olarak değiştirildi.

DTSO ile ALZ Grup arasında düzenlenen protokole DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkan Vekili Şeyhmus Ayhan, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, DTSO Fuar Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Deniz ile STK temsilcileri katıldı. İmza töreni öncesi açıklama yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır'ı bundan böyle yalnızca fuarcılığın değil kongre sektörü için de cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi. Kaya, "Diyarbakır TSO Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, bölge oda ve borsaları, esnaf odaları, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, iş dünyası sivil toplum kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirilen birbirinden değerli fuar organizasyonları ile bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı. Diyarbakır bölgesel fuarcılıkta önemli bir marka haline gelen Diyarbakır, komşu ülkelerden gelen iş insanlarının da ilgisine mazhar olmayı başarmıştır" dedi.

"Yeni model inşa ettik"

Kaya, fuarcılığın Diyarbakır'daki 20 yıllık başarılı seyrinin Çin'de başlayıp kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Diyarbakır'da da bu yılın mart ayı itibarıyla duraklamak durumunda kaldığında aktardı. Kaya, "Fuarcılık sektöründeki bu süreci proaktif bir biçimde yöneten Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmiş, ülkemizdeki dönüşümün analizi noktasında da ciddi mesai harcamıştır. Ülkemizde faaliyet gösteren pek çok fuar organizasyon şirketinin tepe yöneticileri ile gerçekleştirilen toplantılar ve fuar merkezi yatırımcısı kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda Diyarbakır fuarcılığında yeni bir model geliştirilmesi zaruretini görüp, bu kapsamda yeni modeli ortak akıl yöntemiyle inşa etmiştir" diye konuştu.

ALZ Grup Uluslararası Fuarcılık Kongre ve Danışmanlık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz ise hükümetin aldığı pandemi tedbirleri kapsamında fuarların düzenlenmesinin 6 ay süreyle duraklatıldığını ve kapalı alan fuarcılığın 1 Eylül tarihi itibarıyla kontrollü olarak yeniden başlatıldığını vurguladı. Alagöz, "Dünya kongre sektörünü de dönüştüren pandeminin dev organizasyonlar yerine daha küçük sayıda kitlelerin bir araya getirildiği butik kongrelerin doğmasına vesile olması beklenmektedir. Diyarbakır TSO, ALZ Grup işbirliğinde bu yeni trendi yakından takip ederek Diyarbakır'ın bu yeni nesil butik kongrelere ev sahipliği yapabilmesine yönelik etkin bir çalışma yürütecektir. Bu sayede Diyarbakır yalnızca fuarcılığın değil kongre sektörünün de cazibe merkezi haline getirilecektir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından DTSO ile ALZ Grup arasında oluşturulan 12 maddelik protokol imzalandı.