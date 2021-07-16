Diyarbakır'ın göz bebeği Kırklar Dağı, hak ettiği değere kavuşuyor

Vali Münir Karaloğlu'nun alanı denetlemesi ve eksiklikleri tespit etmesinin ardından harekete geçen Park ve Bahçeler ile Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlıkları, Diyarbakırlılar açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Kırklar Dağı'nı vatandaşın hizmetine sunmak için çalışmalara başladı.

Yeni yol açılacak

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, çalışmalar kapsamında alanın yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun şekilde ziyaret edilmesi sonucu oluşan trafik sıkışıklığını gidermek için harekete geçti.

Kırklar Dağı'ndan Ongözlü Köprüye 750 metre uzunluğunda, 15 genişliğinde yeni yol açacak olan ekipler, Bağıvar Köprüsü'nden Kırklar Dağı'na kadar olan yolda çalışma yürütecek. Diyarbakırlıların Kırklar Dağı'nı, rahatlıkla ziyaret edebilmelerini sağlamak amacıyla ekipler, alanda otopark da inşa edecek.

Kırklar dağının etekleri ışıklandırılacak

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yapılacak altyapı çalışmaların ardından vatandaşların Kırklar Dağı'nın eteklerinde hoşça vakit geçirebilmeleri için 415 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi işlemleri gerçekleştirecek.400 bin metrekare alana çeşitli türlerde ağaç, çiçek ve çalı dikilerek Kırklar Dağı etekleri yeşillendirilecek. 15 bin metrekare alan ise sert zeminden oluşacak.

Kırklar Dağı çevre düzenlemesinde ekipler, vatandaşların alanı gece saatlerinde de rahatlıkla gezilebilmesi adına ışıklandıracak, belirlenen bölümlere kamelya ve çöp kovaları yerleştirecek.