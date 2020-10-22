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Diyarbakır'ın güvenli hizmet sertifikalı ilk AVM'si Forum Diyarbakır oldu

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Diyarbakır Forum AVM’ye güvenli hizmet belgesi verildi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Diyarbakır Forum AVM'ye güvenli hizmet belgesi verildi. Covid 19 kapsamında hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programı kapsamında ilk güvenli hizmet sertifikasını Forum Diyarbakır AVM aldı.


Forum Diyarbakır AVM tarafından yapılan açıklamada vatandaşların kendilerine olan güveninin tescillendiği belirtildi. Açıklamada, TSE tarafından yayımlanan ‘Covid - 19 hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programı kapsamında tüm şartların yerine getirilerek, TSE Güvenli Hizmet Belgesi alındığı belirtilerek, "Alışveriş merkezimizde alınan tüm önlemlere gösterdiğiniz duyarlılık ve hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güvenli alışverişler için sizleri alışveriş merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız" ifadelerine yer verildi.

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