Diyarbakır'ın ilk kapalı semt pazarında çalışmalarda sona gelindi

Fen işleri Daire Başkanlığı tarafından esnaf ve semt sakinlerinin ferah ve hijyenik bir ortamda rahatça alışveriş yapması için hazırlanan kapalı semt pazarı projesi tamamlanma aşamasına geldi. Bağlar ilçesi Kamışlı Bulvarı'nda yer alan semt pazarında kaba inşaat işleri tamamlandı, çevre düzenlemesi, elektrik sistemi ve altyapı çalışmalarında ise son hazırlıklar yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde semt pazarını halkın hizmetine sunmayı hedefliyor. Kentte ilk olma özelliğine sahip olan ve 4 bin 848 metrekareden oluşan kapalı semt pazarında 68 satış standı, kafeterya, idare ve zabıta odası, mescit yer bulunacak.