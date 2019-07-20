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Diyarbakır'ın ilk millet bahçesi açıldı

Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, ilçede yaklaşık 2 yıldır çalışmaları süren Millet Bahçesi projesinin tamamlandığını söyledi.

Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, ilçede yaklaşık 2 yıldır çalışmaları süren Millet Bahçesi projesinin tamamlandığını söyledi.


UNESCO koruması altında olan Diyarbakır'ın tarihi surları dibinde iki yıl önce çalışmalarına başlanan millet bahçesi projesi tamamlandı. Millet Bahçesinde incelemelerde bulunan Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, “Diyarbakır'ın ilk millet bahçesi olan ve Fiskaya- Mardin kapı arasında Sur'un dışındaki 150 dönümlük alanda, bir tarafında kadim surlar bir tarafında Hevsel Bahçeleri olan bu özel bahçe vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Hayırlı olsun” dedi.

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