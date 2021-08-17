Diyarbakır'ın kırsal ilçelerine 150 durak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlılara daha güvenli ve konforlu toplu taşıma hizmetleri sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı, Ergani, Çermik, Çüngüş, Kocaköy, Hani, Dicle, Lice, Kulp, Hazro, Çınar, Çınar Ovabağ Yolu ve Silvan ilçelerden Diyarbakır kent merkezi arasındaki yol güzergâhlarının belirlenen alanlarına 300x70 cm ebatlarında 150 adet yolcu bekleme durağı inşa edecek.

Çalışmalar Ergani'de devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesinden Diyarbakır'a yolculuk yapacak vatandaşlar için belirlenen alanlara toplam 47 kırsal durak yerleştirme çalışmalarına başladı.

Ergani ilçesinde, temel atma işlemlerini tamamlayan ekipler, kırsal tip yolcu duraklarının montajına bu hafta içinde başlayacak. Ulaşım Daire Başkanlığı, kalan 103 kırsal mahalle yolcu bekleme duraklarını Çüngüş, Kocaköy, Hani, Dicle, Lice, Kulp, Hazro, Çınar, Çınar Ovabağ Yolu ve Silvan ilçesine inşa edecek.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde sürdürdüğü durak yerleştirme çalışmalarını 2 ay içinde tamamlamayı hedefliyor. Ekipler, aynı çalışma kapsamında daha önceki yıllarda yapılmış ve kullanılacak durumda olan kırsal mahalle yolcu bekleme duraklarının da bakım ile onarımlarını yapacak.