Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde lisanslı sporcu sayısı arttı

Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi'nde okul sporlarında lisanslı sporcu sayısı son bir buçuk yılda 13 kat arttı.

İlçeye, Gençlik Spor İlçe Müdürü olarak atanan Mehmet Necati Yiğit, daha önce 72 olan okul sporlarındaki lisanslı sporcu sayısını 998'e çıkardı. İlçede bulunan beden eğitimi öğretmenleri ile koordineli çalışan Yiğit, birçok spor faaliyetlerinin başlanmasını sağlayarak, lisanslı sporcu sayısını 13 kat arttırdı. Kocaköy Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Necati Yiğit, ilçede çok önemli bir sporcu potansiyelinin olduğunu söyledi.

Kız futbol takımı kuruldu

Yiğit, göreve gelir gelmez ilçede bulunan beden eğitimi spor öğretmenleri başta olmak üzere, sporla ilgili herkesle temasa geçtiklerini belirtti. Yiğit, kurdukları ilişkilerin ardından, çeşitli spor branşlarında faaliyetlere başladıklarını ve kulüp kurduklarını kaydetti. Yiğit, “Daha önce okul sporlarında lisans sayımız 72'di. Yok denecek kadar azdı. İlçede spor faaliyetleri çok çok azdı. Göreve gelir gelmez bu konuya yöneldik. Beden eğitimi öğretmenlerimizle iletişime geçtik. Çeşitli spor branşlarında faaliyetler sağladık ve kulüp kurduk. Lisanslı sporcu sayımız 998 oldu. Yıldız kızlar futbol takımızı oluşturduk. Bu ekibimiz Diyarbakır üçüncüsü oldu. Satranç takımımız ise dördüncülük elde etti. Kurduğumuz takımlar, doğru çalışmalarla önemli dereceler elde etmeye başladı” dedi.

Kaymakam Turhan'a teşekkür

Kulüp başkanlığını kendisinin yaptığı Kocaköy Gençlikspor'un Diyarbakır 1. Amatör Liginde mücadele ettiğini vurgulayan Yiğit, “Bu ekibimiz ligin ilk yarısını üçüncü sırada tamamladı. Ligin iddialı takımları arasında yer alıyor. İnşallah bu takımımız, hak ettiği başarıyı sağlar ve bizleri mutlu eder” ifadelerini kullandı.

Yiğit, sahalarının olmaması nedeniyle futbol takımlarının daha önce maçlarını deplasmanda oynamak zorunda kaldığını, ancak bu sorunu da aştıklarını vurguladı. Yiğit, kendilerini her türlü desteği veren başka Kocaköy Kaymakamı Yusuf Turhan'a ve Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.