Diyarbakır'ın nüfusu 1 milyon 732 bin 396'ya yükseldi

Buna göre Diyarbakır nüfusu 1 milyon 732 bin 396'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 2017'de 1 milyon 699 bin 901 kişi olan Diyarbakır nüfusu, 2018 yılında 32 bin 495 kişilik artışla 1 milyon 732 bin 396'ya yükseldi. Cinsiyete göre verilerde erkek ile kadın nüfusu arasındaki fark 18 bin 540 kişi oldu. Erkek nüfus 875 bin 468, kadın nüfus ise 856 bin 928 olarak kaydedildi.