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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki trafo binalarına tarihi Sur motifi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde daha estetik bir kent görüntüsü oluşturmak için başlatılan uygulamayla ilçedeki elektrik trafoları Sur motifi ile boyanıyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde daha estetik bir kent görüntüsü oluşturmak için başlatılan uygulamayla ilçedeki elektrik trafoları Sur motifi ile boyanıyor.


Van 100. Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçe merkezinde bulunan ve çirkin görüntü oluşturan trafo binaları, üzerlerine resimler yapılarak güzel görüntüye kavuşturuluyor. Öğrenciler tarafından kirli ve üzerlerine yazı yazılmış trafo binaları, tarihi Sur resimleriyle süslenerek boyanmaya başladı. Sur ilçesinde yapımı tamamlanan trafo binasındaki çalışmayı gören vatandaşlar, resim öğretmenliği bölümü öğrencileri ile trafo binalarının birer sanat eserine dönüştürdüklerini söyledi.

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