Diyarbakır'ın tarihi Ankara'da sergilenecek

Çin Seddinden sonra uzayda görünen dünyanın uzun surlarına sahip Diyarbakır Kalesi Ankara'da sergilenecek.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir babam dediği Ziya Gökalp'in yetiştiği, kardeşlik şiiri ile derin mesajlar veren Cahit Sıtkı Tarancı'nın bu derin kadim Türk kültüründen beslendiği, Artuklu ve Akkoyunlu Başkenti Diyarbakır Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu'nun başkanlığında fotoğraf sanatçılarının Diyarbakır fotoğrafları, Ankara'dan emekli albay uluslararası ödüllü fotoğraf sanatçısı Şenol Zümrüt'ün Diyarbakır'da görev yaptığı dönemden sur içi fotoğrafları yoğunluklu slayt gösterisi Ankara Kalesi fotoğrafları ile iki kadim şehrin birlikte bir yürek olarak kucaklaşacağı sergide son hazırlıklar tamamlandı. Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu'nun desteklediği fotoğraf sergisinin 14 Mayıs saat 14.00'de Ankara Kalesi Emin Antik Sanat Merkezinde sergileneceği belirtildi.