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Diyarbakır'ın tarihi dokuları Ulu Cami ve Tek Beden Burcu'na Filistin bayrağı yansıtıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İsrail saldırılarına tepki olarak Ulu Cami ve Dağkapı Meydanı’ndaki Tek Beden Burcu’na Filistin bayrağını yansıttı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İsrail saldırılarına tepki olarak Ulu Cami ve Dağkapı Meydanı'ndaki Tek Beden Burcu'na Filistin bayrağını yansıttı.


Kentin sembollerinden ve 5. Harem-i Şerif olarak kabul edilen Ulu Cami ve Tek Burcuna Filistin bayrağı yansıtılarak, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere dayanışma mesajı gönderildi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, “Diyarbakır'dan Kudüs'e, İslam'ın 5. Haremi şerifi UluCamii'mizden, ilk kıblemiz MescidiAksa'ya, Filistin'e selam olsun” İfadelerini kullandı.

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