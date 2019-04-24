Diyarbakır'ın Van Gogh'u sergi hayaline kavuştu

Diyarbakır'da, maddi imkansızlıklar nedeniyle telefonuna çizdiği resimlerle 'Diyarbakır'ın Van Gogh'u olarak gösterilen Abdülaziz Başçı, 52 yaşında sergi açarak hayalini gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da ilkokuldayken öğretmeninin geleceğin ressamı olarak gösterdiği, ancak baba mesleğini devam ettirmek için eğitimini yarıda bırakan 52 yaşındaki Abdülaziz Başçı, yaklaşık 30 yıl babasının yanında çalıştıktan sonra, 10 yıl önce Yenişehir ilçesi Ofis semtinde büyük bir lokanta açtı. İlk başlarda lokantası çok iyi çalışan Başçı için zor günler Sur olayları ile başladı. Bu süreçte yaşanan çatışmalı ortam nedeniyle müşterilerini bir bir kaybeden Başçı, başka bir yerde dükkan açmaya karar verdi. Tüm birikimini yeni açacağı dükkana ayıran Başçı, buradan istediği dönüşü alamayınca iflas etti. Elde avuçta ne varsa kaybeden Başçı, buna rağmen resim yapmaktan vazgeçmedi. Yaşadığı zor günlerde maddi sorunlar nedeniyle tuval bulmakta zorlanan Başçı, bir gün cep telefonunu eline alıp çizim bölümüne girdi. Buradan da resim yapabildiğini gören Başçı, artık tuval yerine resimlerini cep telefonuna çizmeye başladı. Dünyadaki tüm ressamların hikayelerini okuyan ve çalışmalarını inceleyen Başçı, kendisi için en önemli ressam olarak Van Gogh olarak belirledi. Van Gogh'un hayatı ile kendi hayatının bir nebze örtüştüğünü düşünen Başçı'nın en büyük hayali, yaptığı resimleri açtığı sergi ile vatandaşlarla buluşturmaktı. Birçok yere yaptığı başvurular olumsuz sonuçlanınca en son Diyarbakır İçkale Müze kompleksine başvuran Başçı'nın talebi kabul edildi. Başçı, tamamı kendi eseri olan resimleri İçkale Müzesi'nde sergilemeye başladı.

"Aziz Bey'e inancımız tam"

İçkale Müze Müdürü Vehbi Yurt, Abdülaziz Başçı'nın sanatıyla daha önce tanışmadığını ifade etti. Yurt, "Başçı'nın dijitalden fotoğraf yaptığını ya da resim yaptığını bilmiyordum. Daha sonra müzeye sanat galerisinde fotoğraflarını sergilemek için yer tahsisinde talebinde bulundu. Daha sonra benim yanımda çizdiği birkaç resim vardı. Hemen canlı canlı birkaç fotoğrafları gösterdiğiniz zaman hemen yapabiliyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Bizde onun tüm resmi başvurularını inceledik, uygun gördük ve 24 Nisan ile 30 Nisan arasında Diyarbakır müze kompleksi içerisinde sanat galerisinde resimlerini sergilemesi için ona yardımcı olduk. Benim buradaki amacım ya bizim müzenin amacı aslında müze müdürü olarak aslında daha çok yerel sanatçıların biraz daha gündeme gelmesi, onlara bu konuda yer tahsisinde bulunabilmek. Elimizden geldiğince biraz katkıda bulunmak işitiyoruz. O yüzden Aziz Başçı hocanın da bu sanatının gerçekten çok önemli olduğunu biliyorum, düşünüyorum ve bunun gelecekte çok ayrı yerlere yani yükselebileceğine sanat sanat konusunda ben Aziz Bey'e de inanıyorum“ dedi.

"Sergimi açtığım için çok mutluyum"

Diyarbakır'da ilk sergisini açtığı için çok mutlu olduğunu belirten Aziz Başçı, "Bu sergi açma fikri yaklaşık 4-5 aydır düşünmüştüm zaten ve bu süreç içerisindeki çalışmalarıma yoğunluk vermiştim. Yaklaşık 750-800 resim yapmıştım dijital ortamda. Bu zaman içerisinde dediğim gibi yaklaşık 800'e yakın resim yapmıştım ve bu resimlerin arasından beğendiğim olan 200'e yakın resmi sergiledim. Müze Müdürü Vehbi Yurt'un bana çok katkısı oldu. Mutluyum sergimi açtığım için. Bundan sonra çalışmalarım yine devam edecek inşallah. Daha genişletilerek, daha güzel şeyler yaparak bunu devam etmek istiyorum daha doğrusu. İnşallah her şey güzel olacak, bundan da eminim. Çünkü bütün hayatımı hep resme adadım şuanda. İnşallah başarılı oluruz" diye konuştu.

Serginin 24-30 Nisan tarihlerinde açık olacağı kaydedildi.