Diyarbakır'ın yöresel lezzetleri tarihi ilçede tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle Diyarbakır'da “Türk Mutfağı Haftası” çerçevesinde yöresel yemekler tanıtıldı.

Diyarbakır'da 21-27 Mayıs “Türk Mutfağı Haftası” çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Merkez Sur ilçesinde açılan sergide yöresel yiyeceklerin tanıtımı yapıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır'ın damak tadının hem vejetaryenlere hem et sevenlere hitap ettiğini belirtti. 33 medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinen Diyarbakır'da aynı zamanda gastronomisinin de meşhur olduğunu vurgulayan Su, “Ülkemizin her ilinde bugün Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle 21-27 Mayıs tarihleri arasında tüm dünyada ve ülkemizde Türk Mutfağı Haftası'nı kutluyoruz. Bu çerçevede ilimiz her alanda çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyellerden bir tanesi de turizmdir. İlimiz 12 bin 500 sene geriye giden bir tarih, o günden bugüne kadar 33 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. 33 medeniyetin her birinin eserlerini görmemizin mümkün olduğu bir şehir. Surlarımız, tarihi mekanlarımız, her şeyiyle muhteşem Diyarbakır'ımıza bir de gastronomisiyle bugün yaptığımız etkinlikle bir zincir daha eklemiş olduk. Diyarbakır'ımız, yemekleriyle de önemli bir şehirdir. Diyarbakır'ın damak tadı hem vejetaryenlere hem et sevenlere hitap ediyor. Ama doğal olarak Diyarbakır mutfağı dediğimiz zaman birinci sırada etli yemekle akla gelmektedir. Bizler de bugün dünya ve ülkemizin her yerinde Türk Mutfağı Haftası münasebetiyle ilimizin yemeklerini tanıtıyoruz” dedi.

Diyarbakır'ın günümüze kadar tarihe birçok önemli katkı sunduğunu ifade eden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, 12 bin 500 yıldır Diyarbakır coğrafyasında üretimin yapıldığını söyledi. Eker, “Bu coğrafya çok bereketli bir coğrafyadır. Hem endemik bitki türü açısından hem diğer canlılar bakımından coğrafyamız bereketlidir. Onun için yer yüzünde tarımın ilk yapıldığı coğrafya Diyarbakır'dır. 12 bin 500 yıl önce burada İçkale'deki müzelerde eserleri olan insanlar yaşadı. 12 bin 500 yıldır bu coğrafyada insanlar üretim yapıyor. Bu ürettikleri ürünlerden de lezzetli yemekler meydana getirdiler. Diyarbakır hem Mezopotamya'ya hem Osmanlı'ya hem Cumhuriyet'e hem günümüze önemli katkılar sağlamış bir vilayettir” diye konuştu.

Yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldığı programa Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, kurum müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.