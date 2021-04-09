Diyarbakır'ın yöresel yemekleri dünyaya tanıtılacak

Türkiye genelinde çeşitli ve lezzetli mutfak kültürüne sahip kentlerin arasında yer alan Diyarbakır'da unutulmaya yüz tutmuş birçok yemek, gün yüzüne çıkarılıp dünyaya tanıtılacak.

Diyarbakır'ın zengin mutfak kültürünün, Diyarbakır Hevsel Mutfağı Araştırma ve Tanıtma Derneği tarafından dünyaya tanıtılması için çalışmalara başlandı. Diyarbakır'ın yöresel lezzetleri Diyarbakır Tanıtım Günleri adı altında birbirinden farklı etkinlikler ile tanıtıldı. Birincisi gerçekleştirilen Diyarbakır Tanıtım Günlerinin ilkinde kengerle yapılan yemek ve mezelerin yarışması düzenlendi. Diyarbakır'ın tarihi konaklarından olan Zerzevan Konağında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Diyarbakır, Ticaret Borsası Meclis Üyesi Mustafa Gündoğdu, Sur Belediyesi Başkan Yardımcısı Ensari Erden, Hevsel Mutfağı Araştırma ve Tanıtma Derneği Başkanı Ekin Ensarioğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Şerife Keskin ile iş kadınları ve kadın girişimciler katıldı. Yarışma öncesi açıklama yapan Diyarbakır Hevsel Mutfağı Araştırma ve Tanıtma Derneği Başkanı Ekin Ensarioğlu, sebze yemeklerinden et yemeklerine, salata çeşitlerinden tatlılarına kadar hem yöre halkını hem de şehre gelen ziyaretçilerin severek yediği lezzetleri barındırdığını söyledi. Ensarioğlu, "Bulunduğu coğrafi şartlar itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahip olan ilimiz Diyarbakır'da yöresel mutfak da bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Önceleri evlerde hazırlanan pek çok gıda maddesi yerini hazır yiyeceklere bırakmış durumdadır. İşte bu noktada Diyarbakır Hevsel Mutfağı Araştırma ve Tanıtma Derneği olarak unutulmaya yüz tutmuş birçok yemeğini gün yüzüne çıkarıp dünyaya tanıtmayı hedeflemekteyiz. Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, TURSAB gibi kamu kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimizin gastronomi merkezi haline getirmeyi amaçladığı ilimiz Diyarbakır'da bizlerde çeşitli etkinlikler ve tanıtımlar düzenleyerek unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi yurt içi ve yurt dışında bile tanıtmayı hedefliyoruz. Özellikle kadınlarımızın bu konuda derneğimiz çatısı altında bir arada olmasını istiyoruz" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise Diyarbakır olarak binlerce yıl bitmeyecek olan bir petrolün üzerinde yaşadıklarını kaydetti. Kaya, "Bizim çalışmalarımız yöresel ürünlerimizin ticarileşmesinde tarihi mekanlarımızda bu ürünlerin satılabilir olmasıdır. Bunu başaramadığımız sürece yöresel lezzetlerimizi tadımlık olmaktan çıkaramayız. İlimizin endemik bir bitkisi olan kengeri tarladan modern mutfağa çevrilmiş. Derneğimizin kente sunduğu bu gönüllü ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Bu etkinlik kentin turizmine ve gastronomisine büyük katkı sunacaktır. Ticaret ve Sanayi Odası olarak Gastro İnovasyon Merkezi kuruyoruz. Merkezimizi yıl sonuna kadar hizmete açacağız. Bu tür çalışmalara her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından jüri huzurunda yapılan kenger çorbası, kengerli mehir, kengerli meftune, borani, kenger pane, kenger pizza, kengerli yumurta, kremal kenger, bulgurlu kenger, kenger turşusu, kenger meze, kelle kenger, toraklı kenger, zeytinyağlı kenger ve kenger salatası yarıştı.

Jüri üyeleri tarafından düzenlenen yarışmada 1. kenger turşusu olurken 2.'liği zeytinyağlı kenger ve meftune kenger paylaştı. 3.'lüğe ise kremalı kenger ile kenger çorbası kazandı.