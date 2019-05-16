Adıyaman'da yapılan bölge şampiyonasına katılan TOBB Ferdi Yiğit İmam Hatip Lisesi erkek ve Aziziye Ortaokulu kız satranç takımları ilk 4'e girerek Karaman'da yapılacak Türkiye finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.

Diyarbakır'ın yüzünü satrançta iki okul güldürdü. Öğrenciler önce Diyarbakır'da şampiyon olarak bölge şampiyonasına katıldı, daha sonra bölge şampiyonasında da dereceye girerek 4 takımın katılımı ile Karaman'da yapılacak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Adıyaman'da yapılan bölge şampiyonasına katılan TOBB Ferdi Yiğit İmam Hatip Lisesi erkek satranç takımı, antrenör ve beden eğitimi öğretmeni Ömer Çakmak nezaretinde bu etabı da başarıyla geçerek Türkiye finallerinin yolunu tuttu.

Diyarbakır şampiyonu unvanıyla bölge şampiyonasına katılan Aziziye Ortaokulu da Adıyaman'dan zaferle döndü. Beden eğitimi Emine Kardaş'ın çalıştırdığı okulun kız satranç takımı, ortaokullar branşında rakiplerine geçit vermeyerek Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti.

TOBB Ferdi Yiğit İmam Hatip Lisesi erkek satranç takımı ve Aziziye Ortaokulu kız satranç takımında yeni hedef 4-12 Haziran tarihleri arasında Karaman'da yapılacak Türkiye finallerinde de başarılı olmak.