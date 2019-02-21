İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakırlı 3 genç Gürcistan'a gönderildi

Gençlik ve Değişim Derneği, Diyarbakırlı 3 genci Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirilen eğitim kursuna gönderdi.

Gençlik ve Değişim Derneği, Diyarbakırlı 3 genci Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilen eğitim kursuna gönderdi.


Maddi durumu yetersiz olan gençlerin Avrupa hayalini gerçeğe dönüştüren Gençlik ve Değişim Derneği, Diyarbakırlı 3 genci Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gönderdi. 6-13 şubat tarihleri arasında Alman Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve Erasmus + Programı tarafından desteklenen Erasmus + Mastery adlı eğitim kursuna Portekiz, Almanya, Romanya, Polonya, Hırvatistan, Bulgaristan, Ermenistan, Türkiye ve Gürcistan'dan toplam 29 katılımcı yer aldı.


Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, Erasmus + Programı için proje hazırlama yöntemlerine yönelik gerçekleştirilen eğitim kursuna derneklerinin proje biriminden 3 kişinin katıldığını söyledi. Suvari, “Eğitim kursu kapsamında 5 farklı grup halinde ve 5 farklı proje üzerinde çalışılarak hem proje yazım konusundaki beceriler geliştirildi hem de gençlik programının 30 nisan son tarihli proje başvurusuna sunulmak üzere taslak projeler hazırlandı. Biz özellikle bölge gençlerinin farklı ülkeler görmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Daha çok Avrupa ülkeleri ile yaptığımız projeler sayesinde maddi durumu düşük dezavantajlı gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.