Diyarbakırlı 5 çocuk Satranç Şampiyonasına katılacak

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasına Diyarbakır'dan 5 çocuk katılmaya hak kazandı.

TSF tarafından 15-16 Aralık'ta Diyarbakır'da düzenlenen “Küçükler Satranç İl Birinciliği” turnuvasına katılan Aile Destek Merkezi-4 (ADEM-4) öğrencileri, 5 birincilik elde etti. 5 öğrenci, Antalya'da yapılacak olan Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Şampiyona, 19-26 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak.