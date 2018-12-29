Diyarbakırlı 5 genç, İtalya'ya gidecek

Gençlik ve Değişim Derneği, kabul edilen projeleri kapsamında Diyarbakırlı 5 genci İtalya'ya gönderecek.

Son yıllarda gerçekleştirdikleri çalışmalarla adından söz ettiren Gençlik ve Değişim Derneği tarafından Portekiz Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen projeleri sayesinde maddi durumu düşük ve daha önce Avrupa'ya gitmemiş olan Diyarbakırlı 5 genci İtalya'ya gönderecek. İtalya'da uygulanacak ‘Cooking for Inclusion' projesine dahil edilecek olan gençler, döndüklerinde tecrübelerini dernekteki gençlerle paylaşma fırsatı bulacak.

Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, İtalya'da gerçekleştirilecek olan ‘Cooking for Inclusion' projesine Diyarbakır'dan 5 gencin gönderileceğini söyledi. Suvari, “Hazırladığımız proje Portekiz Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Bu kapsamda İtalya'da yapılacak olan ‘Cooking for Inclusion' projesine 5 gencimizi göndereceğiz. İtalya'ya gidecek olan arkadaşlarımız, hiçbir ücret ödemeden Avrupa deneyimini tatmış olacak” dedi.