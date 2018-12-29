İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakırlı 5 genç, İtalya'ya gidecek

Gençlik ve Değişim Derneği, kabul edilen projeleri kapsamında Diyarbakırlı 5 genci İtalya’ya gönderecek.

Gençlik ve Değişim Derneği, kabul edilen projeleri kapsamında Diyarbakırlı 5 genci İtalya'ya gönderecek.


Son yıllarda gerçekleştirdikleri çalışmalarla adından söz ettiren Gençlik ve Değişim Derneği tarafından Portekiz Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen projeleri sayesinde maddi durumu düşük ve daha önce Avrupa'ya gitmemiş olan Diyarbakırlı 5 genci İtalya'ya gönderecek. İtalya'da uygulanacak ‘Cooking for Inclusion' projesine dahil edilecek olan gençler, döndüklerinde tecrübelerini dernekteki gençlerle paylaşma fırsatı bulacak.


Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, İtalya'da gerçekleştirilecek olan ‘Cooking for Inclusion' projesine Diyarbakır'dan 5 gencin gönderileceğini söyledi. Suvari, “Hazırladığımız proje Portekiz Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Bu kapsamda İtalya'da yapılacak olan ‘Cooking for Inclusion' projesine 5 gencimizi göndereceğiz. İtalya'ya gidecek olan arkadaşlarımız, hiçbir ücret ödemeden Avrupa deneyimini tatmış olacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.