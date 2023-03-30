Diyarbakırlı antrenörden 16 maçta 13 galibiyet başarısı

Grup ekibi Yeşil Vartospor'da 16 maçta 13 galibiyet alma başarısı gösterdi.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1.Grup'ta son haftalara girilirken, grup birinciliği için Mardin 1969Spor ile Yeşil Vartospor arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Yeşil Vartospor'un çıkışında Diyarbakırlı teknik adam Sadettin Özer, bu başarıya imza atıyor. Özer, göreve geldiğinde 5. sırada olan ve yarıştan uzaklaşan Muş ekibini şampiyonluk için iddialı hale getirdi. 16 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 41 puan toplayan Özer'in performansı büyülüyor.

"Şampiyon olmak istiyoruz"

Şimdiden profesyonel takımlardan teklif alan Sadettin Özer'in hedefi ise takımını şampiyonluğa taşımak. Göreve geldiğinde takımın hedeften koptuğunu belirten Özer, “Dağınık bir tablo vardı. Çok iyi çalıştık, hep beraber emek verdik. Liderle aramızda 3 puan var. Sahamızda yapacağımız Mardin 1969 Spor maçını kazanmamız halinde şampiyon oluruz. Hedefimiz önce grup şampiyonu olup ardından 3. Lig'e yükselmektir. Varto bunu fazlasıyla hak ediyor” dedi.