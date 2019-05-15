Diyarbakırlı atıcılar mutlu döndü

Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Diyarbakırlı atıcılar, önemli dereceler elde etti.

Milli sporcu ve Türkiye şampiyonu Ömer Akgün, büyük erkekler 10 metre havalı tüfek yarışmasında birinci oldu. Büyük bayanlar 10 metre havalı tabanca müsabakasında Hilal Demir de bütün rakiplerini geride bırakarak Türkiye birinciliği madalyasının sahibi oldu. Yıldız erkekler 10 metre havalı tüfek yarışmasında ise Diyarbakır ekibi iki madalya birden aldı. Baver Akgün'ün birinci olduğu yarışmada, Şehmus Akgün ise ikincilik madalyasının sahibi oldu. Genç bayanlar 10 metre havalı tüfek yarışmasında ise tek madalyanın sahibi ise Pelşin Avcı oldu. Başarılı sporcu bu kategoride ikinci olarak, Diyarbakır'a madalya kazandıran sporcu oldu. Takım ve genel klasmanda Diyarbakırlı atıcılar, Türkiye'nin en iyi takımları arasında yer aldı.

Diyarbakırlı milli antrenör Abdurrahman Akgün, Mersin'in Edremli İlçesinde gerçekleşen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında önemli bir derece elde ettiklerini belirtti. Akgün, “Sporcularımız çeşitli kategorilerde önemli başarılar elde etti. Özellikle Ömer'in ortaya koyduğu derece bizleri çok mutlu etti. Hilal Demir'in de büyükler kategorisinde ortaya koyduğu başarı da bizleri gelecek için oldukça umutlandırdı. Yılız erkekler kategorisinde iki derece almamız ise bizleri ayrıca sevindirdi. Pelşin Avcı da kendi kategorisinde önemli bir sporcu olduğunu bir kez daha gösterdi. Genel olarak Mersin'in Erdemli İlçesinde yapılan müsabakalardan elde edilen derecelerden oldukça memnunuz. Ama çok daha büyük başarılar elde etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Sporcularımızla daha önemli çalışmalar gerçekleştirip, Diyarbakır'a büyük başarılar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.