Diyarbakırlı atıcılardan madalya ve kupa

Diyarbakırlı atıcılar, 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası müsabakalarını 34 madalya ve 3'de kupa ile sonuçlandırdı.

Yaklaşık bir hafta süren müsabakalarda her kategoride yarışan Diyarbakırlı atıcılardan Ömer Akgün, Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçildi. Büyük erkekler tüfek müsabakalarında yarışan Ömer Akgün, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birinciliğini elde etti ve ay yıldızlı formayı temsil etme hakkını elde etti. Yıldız erkekler tüfek müsabakalarında Baver Akgün, genç bayanlarda Pelşin Avcı ve minik erkeklerde Baver Aras Akgün'ün üçüncülük madalyasını elde ettiği yarışmalarda, 2 takım ikinciliği ve 1'de üçüncülük alındı.

Ömer Akgün, Yılmaz Akgün ve Mehmet Akgün'den oluşan büyük erkekler takımının Türkiye üçüncüsü olduğu müsabakalarda, Şehmus Akgün, Baver Akgün ve H. İbrahim Akal'dan oluşan yıldız erkekler tüfek takımı ile Esin Akgün, Pelşin Avcı ve Sultan Bakırbala'dan oluşan genç bayan tüfek takımı ise ikincilik kupasının sahibi oldu. Milli antrenör Abdurrahman Akgün, Mersin'de gerçekleşen müsabakalarda her zaman olduğu gibi önemli dereceler elde ettiklerini söyledi. Akgün, Türkiye'nin en iyi sporcularının yer aldığı müsabakalarda Diyarbakır olarak çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, ferdi ve takım müsabakalarda önemli dereceler elde edip, kente döndüklerini kaydetti. Akgün, “Birçok önemli sporcumuzdan yoksun olarak gittiğimiz yarışmalar oldukça çekişmeli geçti. Sporcularımız iyi yarışarak, bizim için çok değerli dereceler elde ettiler. Bu nedenle mutluyuz. Ama daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hedefimiz Diyarbakır'ın uluslar arası müsabakalarda başarılı kılmaktır” dedi.

Mersin'de yapılan müsabakaların milli takım seçmesini de kapsadığını belirten Abdurrahman Akgün, “Burada dereceye giren sporcular milli takıma çağrılacaklar. Ömer Akgün milli takıma girmeyi başardı. Bu sporcularımız milli takım adına uluslar arası müsabakalara katılacak ve ay yıldızlı formayı temsil edecekler” şeklinde konuştu.