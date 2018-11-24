Diyarbakırlı atıcılardan tarihi başarı

Diyarbakırlı atıcılar, Mersin'de yapılan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda, 2 yeni Türkiye rekoruna imza atarak, 2 takım birinciliği, 1 takım üçüncülüğü, 4 de madalya elde etti.

Mersin'de gerçekleşen, Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Diyarbakır adına müsabakalara katılan Baver Akgün, minik erkekler tüfek müsabakalarında birinci olarak yeni Türkiye rekoruna imza attı. Ömer Akgün, Mehmet Akgün ve Yılmaz Akgün'den oluşan Diyarbakır büyük erkekler tüfek takımı da yeni Türkiye rekoruna imza atarak, birincilik kupasının sahibi oldu. Esin Akgün, Pelşin Avcı ve Nazlıcan Sain'den oluşan genç bayanlar tüfek takımı ise birincilik kupasını elde eden bir değer takım oldu.

Yıldız bayan tüfek takımında yer alan Berfin Altunboğa, Sultan Bakırbala ve Aleyna Kılınçer'in üçüncülük kupasının sahibi olduğu müsabakalarda, ferdi olarak büyük erkekler kategorisinde Ömer Akgün birinci, yıldız erkeklerde Şehmus Akgün üçüncü ve genç bayanlarda Esin Akgün ikincilik madalyasının sahibi oldu.

Atıcılık Diyarbakır Bölge Antrenörü Abdurrahman Akgün, Mersin'de yapılan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Akgün, "Çok sayıda sporcunun yer aldığı müsabakalarda Diyarbakır olarak önemli başarılar elde ettik. Her kategoride başarı elde ettik. Hem takım hem de ferdi olarak Türkiye rekorlarına imza attık. Sporcularımız genel olarak çok iyi mücadele ettiler. Ortaya koydukları önemli performans ve elde ettikleri başarılardan dolayı sporcularımı yürekten kutluyorum" dedi.

Akgün, kendilerine destek veren ve her zaman yanlarında olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e yürekten teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.