Diyarbakırlı berberler iftar sofrasında buluştu

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen iftar programına Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cemil Değirmenci, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Abdüllatif Aykul, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysi İpek, Esnaf Kefalet Koperatifi Başkanı Diyadin Gezer, kozmetik firmasının yönetim kurulu başkanı Esat Aydın ve kozmetik firması müdürleri katıldı.

Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cemil Değirmenci, berber esnafı ile iftar programında bir araya geldiklerini söyledi. Değirmenci, “Bu mübarek ayda bizlere meslektaşlarımıza sofrasını açan değerli kozmetik firması yönetim kurulu başkanı Aydın'a ve organizasyona destek veren tüm firmalarımıza ben ve yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyorum” dedi.